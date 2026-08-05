В Самаре дом на проспекте Металлургов может стать памятником

Еще один дом может получить новый статус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре провели исследование и подготовили проект для включения в реестр ОКН еще одного объекта. Им стал «Дом жилой», расположенный на проспекте Металлургов, данные собрали в ГИООКН по региону.

«Здание расположено на проспекте Металлургов, 79. Его планируют включить в реестр объектов культурного наследия. Пятиэтажное строение возвели в 1955 году для работников металлургического завода», - указано на сайте правительства.

За годы эксплуатации фасады здания изменились. Несанкционированные переделки, такие как разновременное остекление балконов на верхних этажах разными материалами, также имели место. Новый статус здания поможет избежать его сноса.

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