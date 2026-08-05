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НовостиПроисшествия5 августа 2026 8:39

Один человек пострадал в столкновении «Москвича» и мотоцикла в Самаре

В Самаре водитель легковушки пролетел на красный и спровоцировал ДТП 4 августа
Ирина СИНЕГУБОВА
Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в больницу.

Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Во вторник, 4 августа, в 08:45 в Советском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал один человек. 75-летний водитель автомобиля «Москвич-412» врезался в мотоцикл STELS. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Пожилой мужчина ехал по улице Карбышева со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Михаила Сорокина. В районе дома № 61 на регулируемом перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора», – рассказали в пресс-службе.

В это время со стороны ул. Советской Армии в сторону ул. Ивана Булкина двигался 32-летний мотоциклист. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадал водитель мотоцикла.

С места аварии скорая медицинская помощь доставила его в больницу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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