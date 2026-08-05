В Самарской области выпускник разработал сервис для поиска места встречи

Карта поможет найти место для посиделок. Фото: ТГУ

В Самарской области выпускник Тольяттинского госуниверситета Николай Горохов разработал необычный сервис. Он поможет компаниям друзей, семьям и коллегам быстро найти место встречи по интересам, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Молодой человек признался, что идея проекта родилась после разговора с друзьями. Частые споры привели выпускника к решению – создать сервис, который предложит список вариантов на карте», - указано в сообщении.

Веб-платформа с картами использует алгоритм, который вычисляет центр группы пользователей на основе их географических координат, создает поисковую область и подбирает заведения, соответствующие вкусам каждого участника. Даже если некоторые пользователи находятся далеко, они все равно учитываются в расчетах. При этом каждый пользователь может изменить радиус поиска.

Ключевая техническая задача, с которой столкнулся разработчик, заключалась в создании алгоритма «эллипса предпочтений». Данный алгоритм позволяет более точно учитывать интересы группы и предлагать наиболее подходящие варианты для пользователей.

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