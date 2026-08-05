В Самарской области запустили чат-бот по вопросам службы по контракту

Самарцы смогут воспользоваться новым чат-ботом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области создан чат-бот, отвечающий на вопросы службы по контракту. Получить ответы горожане могут в мессенджере МАКС.

Чат предоставляет быстрые и исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся денежных выплат при заключении контракта, социальной поддержки, сроков заключения контрактов, требований к кандидатам, а также актуальных адресов и телефонов пунктов отбора в регионе.

«Чат-бот создан для предоставления жителям информации о возможности поступления на военную службу по контракту. Он позволяет оперативно получать актуальные данные в формате «вопрос-ответ», — рассказал и. о. министра цифрового развития и связи Сергей Быков.

Чат-бот предоставляет возможность подать заявку и записаться на пункт отбора для службы по контракту. Он расширил спектр услуг, доступных через ботовую систему МАКС Самарской области, и стал частью экосистемы чат-ботов региона. На текущий момент все популярные у жителей области сервисы и ресурсы собраны в едином чат-боте под названием «Цифровые сервисы Самарской области».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал