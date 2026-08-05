В Самарской области офицер запаса рассказал о службе в отряде «БАРС-Крылья»

В составе мобильных огневых групп резервистов привлекают на сборы продолжительностью 2 месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области житель Волжского района, офицер запаса и сотрудник администрации поселения Сергей вступил в мобилизационный резерв отряда «БАРС-Крылья» для защиты объектов стратегической инфраструктуры. Он рассказал, что в такое время не мог остаться в стороне.

«Многие наши земляки сейчас выполняют свой долг и защищают интересы России. А мы здесь должны сделать все возможное, чтобы Самарская область оставалась спокойной и безопасной. Считаю, что сегодня каждый, кто может внести вклад в безопасность региона, должен быть готов это сделать», – поделился Сергей.

В составе мобильных огневых групп резервистов привлекают на сборы продолжительностью 2 месяца. После обучения они выполняют задачи по защите определенных объектов. Вся работа на территории Самарской области. Бойцам положена единовременная выплата в 100 тысяч рублей, полное гособеспечение на период сборов, денежные выплаты от Минобороны, а также сохранение основного рабочего места и средней заработной платы.

«По проживанию и питанию вопросов вообще никаких не возникает. Все отлично организовано как со стороны соединения, так и со стороны тех объектов, которые мы защищаем. Даже в бытовых мелочах нам всегда идут навстречу, никогда ни в чем не отказывают», – объяснил офицер запаса.

Сейчас мужчина находится на вторых сборах за год. Он уверен, что сила России – в людях, которые не остаются в стороне и готовы брать на себя ответственность. Подробности о вступлении в отряд можно узнать в военкомате по месту жительства.

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