Самара вошла в топ городов ПФО по числу DdoS-атак

За первое полугодие 2026 было отражено свыше 2,5 тысяч DDoS-атак на организации и предприятия ПФО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Приволжский федеральный округ занял второе место по количеству хакерских атак в первом полугодии 2026. Активнее всего хакеры атаковали Самару, Ижевск, Казань и Нижний Новгород. Об этом свидетельствуют данные, полученные специалистами компании RED Security, входящей в группу МТС.

По информации аналитиков, за первое полугодие было отражено свыше 2,5 тысяч DDoS-атак на организации и предприятия ПФО. Самая продолжительная длилась больше суток, максимальная мощность DdoS-атаки составила 133 Гбит/с. Если сравнивать с прошлым годом, мощность атак снизилась, но их продолжительность увеличилась. Чаще всего хакеры атаковали компании из финансового сектора и промышленные предприятия.

«Атакующие все чаще сосредоточены на предприятиях, от бесперебойной работы которых зависят производственные процессы и финансовые операции. Поэтому компаниям важно заранее выстраивать эшелонированную защиту и регулярно проверять ее готовность к отражению современных DDoS-атак», - отметил руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security Михаил Горшилин.

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