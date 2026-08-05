В Самарскую область пытались ввезти 20 тонн зараженного винограда

Ввоз продукта предотвратили. Фото: Россельхознадзор

В Самарской области инспекторы проверили крупную партию винограда из Узбекистана. В продукте обнаружили карантинный объект – повилку, об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора.

«3 августа на складе временного хранения в Самаре провели карантинный фитосанитарный контроль партии винограда, общая масса которого превышала 20 тонн. Его привезли из Республики Узбекистан», - отметили в сообщении.

Специалисты Самарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», который подчиняется Россельхознадзору, провели экспертизу и подтвердили наличие карантинного объекта. Управление Россельхознадзора запретило выпускать зараженную партию плодов в оборот. Собственнику было предписано вернуть или уничтожить груз под наблюдением специалистов службы.

Повилика — это карантинный сорняк, который представляет серьезную угрозу для России. Она обвивает и прикрепляется к цветам, кустарникам, деревьям и травам, что вызывает их гибель. Одно семя этого сорняка может заразить территорию до 5-6 квадратных метров.

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