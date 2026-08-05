Новые практики по трудоустройству ветеранов СВО предложили в Самарской области

Губернатор поддержал предложения. Фото: самарское реготделение партии "Единая Россия"

На оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили вопросы занятости ветеранов спецоперации и новые практики по их трудоустройству. Депутат «Единой России» Александр Живайкин озвучил предложения по совершенствованию системы сопровождения ветеранов при трудоустройстве.

Так, речь шла о разработке формата резюме, адаптирующего военный опыт к требованиям гражданских работодателей, создание реестра компаний, куда можно устроить ветеранов с созданием гибких условий труда. Кроме того, было решено внедрить цифровые сервисы для подбора вакансий и получения консультаций, а также организовать ускоренные программы обучения.

Губернатор поддержал предложения, после этого их приняли в работу. По данным министра труда Ольги Фурсовой, у более 79% ветеранов уже есть работа, среди незанятых более половины составляют люди с инвалидностью. Губернатор поручил за две недели подготовить список работодателей для заключения соглашений о квотировании рабочих мест для ветеранов и инвалидов, а главам муниципалитетов – уделять этому повышенное внимание.

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