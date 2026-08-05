«Единая Россия» подписала соглашение между ОП РФ и политпартиями

Партия подписала соглашение. Фото: пресс-служба отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Представители «Единой России» подписали соглашение о взаимодействии Общественной палаты РФ и политических партий. Документ предусматривает обсуждение инструментов наблюдения, в том числе дистанционное электронное голосование, а также мониторинг в дни выборов 18-20 сентября.

«Для «Единой России» ключевой задачей в этой кампании является достижение легитимного результата. В этом нам помогут почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся постоянно. Мы разработали технологическую платформу, которая позволяет в реальном времени отслеживать все события на избирательных участках, и призываю все политические партии к конструктивному сотрудничеству», — заявил Сергей Перминов, член Генсовета «Единой России».

На выборах 2026 года в России будет задействовано свыше 89 тысяч избирательных участков. В каждом субъекте Федерации политические партии организуют центры для мониторинга голосования и анализа информации о возможных нарушениях.

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