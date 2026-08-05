25% самарцев предпочитают творческий беспорядок на рабочем месте

Молодежь до 35 лет лояльнее относится к хаосу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре опрос показал разные подходы к организации рабочего места: 63 % самарцев ценят безупречный порядок, 25 % предпочитают творческий хаос, еще 12 % затруднились с ответом. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

«Порядок крайне важен: так перед глазами не будет ничего лишнего, а нужные вещи получится отыскать без промедления. Порядок на работе – это и порядок в голове»,– объясняют свою позицию сторонники порядка.

Отношение к рабочему беспорядку различается по социально-демографическим группам: среди мужчин сторонников беспорядка больше, чем среди женщин (30 % против 20 %). Молодежь до 35 лет лояльнее относится к хаосу (28–29 %), чем люди старшего возраста (20–23 %). Наиболее терпимы к беспорядку на рабочем месте жители с доходом от 150 тысяч рублей, 32 % из них допускают хаос, при этом 57 % меньше зациклены на строгом порядке.

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