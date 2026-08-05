Иван Носков рассказал о новом формате празднования Дня города в Самаре в 2026 году

Мероприятия в честь Дня города перенесут в крытые помещения или в онлайн-формат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

День города в 2026 году отметят в Самаре 13 сентября. Сейчас идет формирование программы мероприятий. В этом году праздник пройдет в новом формате. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Иван Носков.

«В целях безопасности перенесем все уличные массовые мероприятия в крытые помещения или в онлайн-формат, увеличим количество камерных мероприятий. Обязательно поздравим почетных граждан Самары и защитников Отечества», - рассказал мэр.

На открытом воздухе пройдут церемония возложения цветов к памятнику первому воеводе Самары, князю Григорию Засекину, а также ярмарка «Сделано в Самаре». Кроме того, в День города вход во все областные и муниципальные музеи будет бесплатным. В период праздника будут усилены меры безопасности.

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