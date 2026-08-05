Самарцам рекомендуют есть не больше 500 граммов арбуза

Самарцам рекомендуют соблюдать меру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением августа все больше жителей Самарской области стараются насладиться сезонными ягодами, фруктами и овощами. Гражданам назвали предельную норму арбуза в день.

Арбуз часто используют для освежения в жаркую погоду, и он действительно считается полезным. Однако многие горожане, ошибочно полагая, что арбуз состоит преимущественно из воды, не задумываются о том, сколько его можно съедать без вреда для здоровья. Как выяснилось, даже здоровым людям важно соблюдать умеренность, чтобы не перегружать почки.

Существует рекомендуемая суточная норма потребления арбуза: для взрослого здорового человека она составляет не более 500 граммов в день. Превышение этой нормы может вызвать рост уровня сахара в крови. Избыток жидкости в арбузе увеличивает нагрузку на почки. При сахарном диабете или хронических заболеваниях почек, таких как пиелонефрит и гломерулонефрит, рекомендуется ограничить порцию до 200 граммов.

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