Иван Носков: «Соцобъекты Самары готовы к зиме на 34,4%»

Работы продолжаются в 31 учреждении Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре готовят к отопительному сезону школы, детские сады, спортивные и культурные учреждения. Работы касаются как отдельно стоящих зданий, так и тех, что расположены в жилых домах. Они продолжаются в 31 учреждении, об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«За всеми работами слежу лично. До начала отопительного сезона достаточно времени, чтобы в штатном режиме подготовить все важные объекты к беспроблемному прохождению зимы», – отметил глава Самары.

Готовность спортивных учреждений достигла 76 %, там активно проводят гидравлические испытания. В образовательных организациях испытания почти завершены. Общая готовность соцобъектов около 34,4 %, показатель растет, сотрудники служб устраняют замечания.

Встроенные объекты, которых меньше трети от общего числа, на особом контроле: их готовность зависит от состояния МКД, готовыми признаны 56,8 % таких помещений.

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