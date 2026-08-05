В Самаре четыре автомобиля столкнулись на улице Ново-Садовой

Никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался Фото: ГУ МВД по Самарской области

В среду, 5 августа, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла в 12:15 в Октябрьском районе, когда парень на Nissan Qashqai не выбрал безопасную дистанцию, об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«20-летний водитель Nissan Qashqai не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Kia Rio, за рулем которой находился 68-летний мужчина. Иномарку отбросило на Citroen C4, которой управлял 38-летний мужчина, затем он столкнулся с Lexus, под управлением 45-летней женщины»,– говорится в сообщении.

Никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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