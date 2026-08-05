В Самарской области увеличилось число производителей кофе и чая

Производство чая и кофе в регионе увеличилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области увеличилось число малых и средних предприятий, производящих кофе и чай. На данный момент в секторе развиваются 23 компании, сообщают в департаменте информационной политики.

«За последние три года в Самарской области наблюдается рост числа малых и средних предприятий, занимающихся производством кофе и чая. Этот показатель увеличился на 27,8%. Если рассматривать более длительный период, то за последние пять лет прирост составил 43,8%», - указали в сообщении.

Около 7,5 тысяч работников заняты на малых и средних предприятиях, занимающихся производством кофе и чая в различных регионах России. Из них 90% составляют микропредприятия, 8% – малые предприятия, и лишь 1% – средние предприятия.

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