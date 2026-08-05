В правительстве Самарской области обсудили вопросы сферы здравоохранения

Глава региона поддержал важные инициативы. Фото: правительство Самарской области.

Во вторник, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание. Речь шла о кадровой ситуации в медучреждениях, организации высокотехнологичной медицинской помощи и создании реабилитационных центров для участников СВО. Глава региона поддержал важные инициативы.

«Сегодня мы обсудили конкретные шаги, которые должны принести реальные результаты. Кадровый вопрос в медицине — ключевой. Мы обязаны создать условия, при которых талантливые специалисты будут приезжать к нам, оставаться и развиваться именно здесь», — сказал Федорищев.

Еще одним из важных аспектов названа модернизация системы здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Член-корреспондент РАН Александр Колсанов представил предложения по улучшению ситуации с обеспеченностью медицинскими кадрами в Тольятти.

Для укрепления кадрового потенциала предлагается рассмотреть возможность реализации части образовательной программы прямо в клинических базах Тольятти. А для военнослужащих и членов их семей решено создать крупные реабилитационные центры на базе медучреждений. Один из них может появиться в Тольяттинской больнице № 4 .

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