Губернатор Самарской области принял участие в заседании Совета ректоров вузов

Отдельное внимание на заседании уделили усилению роли Совета. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поучаствовал в расширенном заседании Совета ректоров вузов, которое провел председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников. Основными темами повестки стали несколько ключевых направлений.

«В регионе есть опорная организация, которая по-настоящему объединяет потенциал самых компетентных людей и позволяет получать ценные знания во всех сферах жизни. Это Совет ректоров вузов», – сказал глава региона.

Отдельное внимание на заседании уделили усилению роли Совета. По поручению губернатора предстоит закрепить в регламентирующих документах функционал, полномочия, обязанности и ответственность этого органа. Также решено поощрить самых активных сотрудников приемных комиссий университетов.

В ходе заседания губернатор сделал особый акцент на применении новаторских подходов в системе высшего образования, особенно в части связи высшего образования и реального сектора экономики. Котельников отметил, что кадровое обеспечение экономики – это важнейшая задача Совета.

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