Прошла жеребьевка для политических партий перед выборами в Госдуму

Партия выдвинула более 600 кандидатов Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

В Центризбиркоме состоялась жеребьевка для 11 политических партий, чьи федеральные списки кандидатов прошли регистрацию. В мероприятии принял участие член президиума Центрального совета сторонников «Единой России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

«Главное в избирательной кампании - соблюдать правила, честно проходить все положенные процедуры и обеспечивать легитимный результат. Оставаться ответственными и требовательными к себе и своей работе с людьми», - заявил сенатор.

Член Высшего совета партии Владислав Головин отметил, что программа и реальные дела важнее места в бюллетене.

Ранее партия выдвинула более 600 кандидатов. В пятерку лидеров вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России, начальник Главного штаба общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

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