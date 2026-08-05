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НовостиОбщество5 августа 2026 13:11

В Самарской области ввели карантин по бешенству животных в поселке Власть Труда

В поселке Самарской области обнаружили очаг бешенства
Елизавета ЖИРНОВА
Карантин снимут через 60 дней

Карантин снимут через 60 дней

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в поселке Власть Труда ввели карантин по бешенству животных. Эпизоотическим очагом признан земельный участок сельского поселения Курумоч Волжского района. Соответствующий указ подписал губернатор 4 августа.

«В радиусе 1 км от очага - поселок Власть Труда, железнодорожная станция Мастрюково и ДПК «Озерный» - объявлены неблагополучным пунктом. В этих зонах запрещено лечение больных животных, ввоз и вывоз восприимчивых животных, охота на них, проведение ярмарок и выставок с участием животных. Исключение - вывоз вакцинированных животных на убой»,– говорится в сообщении.

Карантин снимут через 60 дней после убоя последнего заболевшего животного. Контроль за выполнением указа возложен на комитет ветеринарии Самарской области.

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