30-градусная жара будет стоять в Самарской области 6 августа

Объявлен желтый уровень опасности. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 6 августа, в Самарской области будет стоять сильная жара. Синоптики прогнозируют повышение столбиков термометров до +30 °C. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. Днем местами в регионе ожидается жаркая погода, — рассказали в Приволжском УГМС.

Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить достаточное количество прохладной воды. Лучше не находиться долго на солнце, не заниматься физической активностью.

Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности, которая длится с 12 до 15 часов, советуют не выходить на улицу и не загорать на пляже. Водителям перед тем, как сесть в машину, нужно сначала открыть все двери для проветривания.

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