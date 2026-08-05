В Самарской области в ДТП пострадали водитель «ВАЗ 2114» и пассажир

Провели деблокировку пострадавших Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области 5 августа в 14:59 на 2-м километре автодороги «Урал» - Старая Рачейка - Смолькино опрокинулся «ВАЗ 2114». Водитель и пассажир пострадали, их госпитализировали в ЦГРБ города Сызрани. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте в Сызранском районе работали пожарные-спасатели пожарно-спасательного отряда № 47 противопожарной службы Самарской области и коллеги из ПСС. Они провели деблокировку пострадавших, стабилизацию транспортного средства и отключение аккумулятора»,– говорится в сообщении.

Также на месте работали сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники. Причины ДТП устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал