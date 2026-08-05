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НовостиОбщество5 августа 2026 13:45

В Самаре провели инклюзивную экскурсию по историческому центру

В Самаре люди с ограниченными возможностями здоровья смогли посетить адаптированную экскурсию
Елизавета ЖИРНОВА
Все точки маршрута имеют подходы, соответствующие стандартам доступной среды Фото: Министерство туризма СО

Все точки маршрута имеют подходы, соответствующие стандартам доступной среды Фото: Министерство туризма СО

В Самаре прошла обзорная экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Маршрут специально адаптировали для маломобильных жителей и гостей города. Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.

«Экскурсия стала практическим шагом к созданию инклюзивного туризма в регионе. В планах сделать такие прогулки регулярными и разработать новые маршруты. Наличие пандусов, безопасных покрытий и адаптированной навигации станет базовым стандартом», - отметили организаторы.

Маршрут включал площадь Революции, улицу Куйбышева, магазин братьев Клодт и гостиницу «Бристоль Жигули». Участники осмотрели фасады и посетили внутренние помещения, оценив сохранность интерьеров начала XX века. Все точки маршрута имеют подходы, соответствующие стандартам доступной среды.

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