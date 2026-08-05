В Самаре врио руководителя ГЖИ объяснил, какие УК считаются недобросовестными

Нарушения выявляем по двум домам, но исключаем все Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области начали применять новый подход к недобросовестным управляющим компаниям. Теперь необязательно лишать УК лицензии целиком, достаточно исключить из нее отдельные дома. Об этом на пресс-конференции 4 августа рассказал врио руководителя ГЖИ Самарской области.

«Нарушения мы выявляем по двум домам, но исключаем все, даже те, по которым нарушений не нашли. Это прямое указание постановления правительства РФ», - рассказали а пресс-конференции.

Согласно постановлению правительства РФ № 1110, к грубым нарушениям относятся: нарушение правил содержания дома, повлекшее вред здоровью жителей, непроведение гидравлических испытаний систем отопления, незаключение договоров на обслуживание газового оборудования и лифтов, отсутствие договора с ресурсоснабжающими организациями, неработающая аварийно-диспетчерская служба, отказ от передачи технической документации и задолженность перед ресурсоснабжающими организациями более двух месяцев.

Если среди нарушений нет тех, что влекут исключение всех домов, из лицензии выводят только МКД с подтвержденными нарушениями.

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