В поселке Самары устраняют утечку канализационных стоков

Сроки завершения работ пока не называются Фото: канал МАХ Вячеслава Коновалова

В Самаре на перекрестке между домами № 3 и № 9 квартала 6 и домами № 10 и № 11 квартала 7 поселка Мехзавод произошла утечка канализационных стоков. Компания ведет аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, ситуация находится на контроле у администрации района. Об этом сообщает глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов.

«Ситуация серьезная и требует немедленного вмешательства. Для организации работ провел выездное совещание с участием главного инженера компании. Лично держу вопрос на контроле совместно с представителями организации», - говорится в сообщении.

Сотрудники компании уже приступили к устранению повреждения коллектора. Сроки завершения работ пока не называются.

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