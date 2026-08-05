В Самарской области отменят электрички до Уфы в связи с ремонтом путей

С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года в Самарской области отменят пригородные поезда до Уфы из-за ремонтных работ на участке Абдулино – Чишмы Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба АО «Самарская ППК».

«15, 22 и 29 августа отменяется поезд № 7006/7004/7002 Самара - Похвистнево - Уфа. Он отправляется из Самары в 17:30, прибывает в Уфу в 00:58. Также 16, 23 и 30 августа не будет ходить поезд № 7005/7003/7001 Уфа - Похвистнево - Самара. Он отправляется из Уфы в 06:50 и прибывает в Самару в 12:18»,– говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты. С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте перевозчика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал