В Самаре назначен новый руководитель института культуры

В этом статусе руководитель будет работать до проведения выборов Фото: СГИК

В Самаре Анна Арюткина назначена исполняющая обязанности ректора Самарского института культуры. Приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой 5 августа 2026 года. В этом статусе руководитель будет работать до проведения выборов. Об этом сообщает СГИК.

«Она работает в институте с 2008 года, а с 2014-го на кафедре народных инструментов: сначала как доцент, затем как руководитель, а в 2025 году стала проректором по научной и творческой деятельности. Весной 2026-го временно исполняла обязанности ректора», – говорится в сообщении.

Под ее руководством в 2024 году прошел образовательный интенсив и впервые в регионе создали мультиинструментальный оркестр из музыкантов 14 регионов ПФО. Арюткина вела концертную деятельность, готовила призеров конкурсов, входила в жюри крупных конкурсов, выпустила более 20 статей и три учебно-методических пособия, отмечена наградами министерства культуры Самарской области и департамента культуры Минобороны РФ.

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