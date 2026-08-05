В Самаре в пятый раз не смогли найти перевозчика на маршрут №46

Конкурс признается несостоявшимся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в пятый раз признали несостоявшимся конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 46 «Автостанция «Аврора» - площадь Революции» из-за отсутствия заявок от перевозчиков. Вскрытие конвертов прошло 3 августа 2026 года. Соответствующий протокол появился на сайте мэрии 5 августа.

«На момент окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. В связи с этим конкурс признается несостоявшимся», - говорится в сообщении.

Извещение о проведении конкурса опубликовали на официальном сайте администрации Самары 13 июля 2026 года. Конкурс проводили в порядке, установленном федеральным законом и постановлением администрации города.

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