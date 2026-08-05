В Тольятти стартовал гандбольный турнир Спартакиады народов России

Участвуют 12 сильнейших сборных Фото: минспорта Самарской области

В Тольятти стартовал гандбольный турнир в рамках Спартакиады народов России. С 5 по 14 августа в спорткомплексе «Олимп» за медали поборются мужские сборные регионов, а с 16 по 25 августа пройдут соревнования среди женских команд. Об этом сообщает минспорта Самарской области.

«Участвуют 12 сильнейших сборных. От Москвы и Санкт-Петербурга до Татарстана и Омской области», - говорится в сообщении.

Гандбол только часть спортивной программы Самарской области в рамках Спартакиады. В регионе пройдут еще два крупных турнира. Соревнования по парусному спорту состоятся в Тольятти в яхт-клубе «Остров сокровищ» с 7 по 14 августа и турнир по пляжному волейболу примет Самара на набережной Волги со 2 по 7 сентября.

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