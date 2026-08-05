В Самаре аварийный дом на улице Севастопольской может разрушится

Угроза действует в пределах полуметра по периметру здания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на улице Севастопольской, 34, аварийный многоквартирный дом может обрушиться. Из-за угрозы для жизни людей городские власти готовятся ввести режим повышенной готовности в Кировском районе, что позволит провести противоаварийные работы. Проект постановления мэрии был подписан 5 августа 2026 года. Об этом сообщила «Самарская газета».

«Техническое состояние дома признано аварийным и опасным для жителей. Нужно срочно усилить конструкции, поставить временные подпорки и восстановить отмостку», - говорится в документе.

Угроза действует в пределах полуметра по периметру здания. Официально люди пока не расселены: власти планируют завершить переселение до конца 2028 года. Режим повышенной готовности позволит провести неотложные мероприятия до полного освобождения дома.

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