В Самарской области строят новый фельдшерско-акушерский пункт

Идут работы второго этапа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области продолжается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Модульное здание подразделения Кинельской центральной районной больницы возводят в селе Грачевка. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Готовность объекта составляет около 40%. Идут работы второго этапа. К пункту прикреплены 86 постоянных жителей села. а летом количество обращений растет за счет дачников», — говорится в сообщении.

Новые объекты здравоохранения в сельской местности возводят за счет средств регионального бюджета и в рамках национального проекта. В этом году в регионе за счет федеральных и областных средств построят 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебную амбулаторию.

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