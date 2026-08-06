Житель Самарской области лишился автомобиля за повторную езду в нетрезвом виде

Наказание в виде 360 часов обязательных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Тогда он получил штраф и лишение права управления транспортными средствами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В мае 2026 года мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции. Он управлял кроссовером нетрезвым», — сообщили в ведомстве.

Государственный обвинитель представил суду доказательства вины. С учетом его мнения суд назначил наказание в виде 360 часов обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Кроме того, по ходатайству прокурора в доход государства конфискован автомобиль.

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