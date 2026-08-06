В Самарской области ищут решение кадровой проблемы в медицине

Губернатор поддержал предложения и поручил предметно проработать Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

В Самарской области на совещании под руководством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили меры по укреплению системы здравоохранения. В центре внимания дефицит врачей в Тольятти, развитие высокотехнологичной помощи и создание крупного реабилитационного центра для участников СВО и членов их семей.

«Нужен единый центр, где человек получит все: от восстановительной хирургии до психологической поддержки и адаптации. Тольяттинская больница № 4 готова стать точкой притяжения для всего региона», - заявил главный врач тольяттинской больницы Виталий Сибряев.

Член Президиума регионального политсовета «Единой России», ректор СамГМУ Александр Колсанов добавил, что часть образовательной программы для студентов медиков планируют перенести на клинические базы Тольятти, что поможет закрепить молодых специалистов в городе. Губернатор поддержал предложения и поручил предметно проработать реализацию инициатив.

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