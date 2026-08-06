Житель Самарской области незаконно ловил рыбу сетями в период нереста

Ущерб составил более 27 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области полицейские пресекли незаконную добычу водных биоресурсов. Местный житель на реке Безенчук вблизи села Екатериновка ловил рыбу запрещенными сетями в период, когда вылов запрещен. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«У мужчины изъяли более 20 экземпляров рыбы разных видов, лодку и орудия лова. Рыбу выпустили в естественную среду обитания», — сообщили в ведомстве.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 27 тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством стало ведение промысла в местах нереста.

В отношении 48-летнего безработного, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за хищение, завели снова уголовное дело. Незаконная добыча рыбы ведет к серьезному нарушению экологического баланса водоема.

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