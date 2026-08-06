Жителей просят укрыться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 6 августа 2026 года, утром в Самарской области объявили ракетную опасность. Предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России. Также об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении.

В случае нахождения на улице или в транспорте, нужно срочно направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности. В регионе подготовлена памятка по плану действий для защиты себя.

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