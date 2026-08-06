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НовостиОбщество6 августа 2026 6:40

Время работы светомузыкальных фонтанов продлили в Самаре

Фонтаны со звуковым и музыкальным сопровождением будут работать в Самаре до позднего вечера
Анастасия ФИЛАТОВА
Фонтаны будут работать в Самаре до позднего вечера, пока позволяет погода / Фото: max.ru/club_ivan_noskov

Фонтаны будут работать в Самаре до позднего вечера, пока позволяет погода / Фото: max.ru/club_ivan_noskov

В Самаре изменили график работы фонтанов со звуковым и музыкальным сопровождением. Они будут функционировать до позднего вечера. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Иван Носков.

«Все фонтаны Самары будут работать до 22:00 (кроме понедельника), световое оформление – до 23:00. Музыкальное сопровождение на фонтанах 40 лет Победы, возле бассейна ЦСКА на набережной и в микрорайоне Крутые Ключи – до 22:00», - сказал мэр.

Фонтаны будут работать в таком режиме, пока позволяет погода. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Самаре будет держаться жара до +34 градусов. Иван Носков призвал самарцев не купаться в фонтанах – это категорически запрещено и может быть опасно.

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