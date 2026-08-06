Житель Сызрани развивает бизнес по созданию и продаже гитар

Сейчас мощности предприятия позволяют изготавливать до 100 инструментов в месяц. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Сызрани супруги Василий и Наталья Пешехоновы основали бренд «Милена Мьюзик». Они создают гитары, продают их по всей стране и даже за рубежом. В городе работает их магазин музыкальных инструментов.

«В Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч субъектов МСП, относящихся к креативному сектору. Они могут претендовать на широкий спектр инструментов поддержки. Мы создаем все условия для их роста, масштабирования и выхода на новые рынки», — рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.

Супруги запустили производство в 2015 году. Сейчас мощности предприятия позволяют изготавливать до 100 инструментов в месяц. В ассортименте есть как серийные модели, так и уникальные экземпляры на заказ.

Предприниматели участвовали в грантовом конкурсе и стали одними из победителей. Полученные средства вложили в покупку ЧПУ-станка. Конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий проводится ежегодно. Напомним, поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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