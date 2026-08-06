В День светофора в Самаре вспомнили историю появления в городе первого регулировщика

Сейчас в Самаре насчитывается несколько сотен светофоров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, отмечался Международный день светофора. Первый такой регулировщик появился в Самаре в 1947 году. Его установили на пересечении улиц Садовой и Льва Толстого.

«Первый светофор разместили на этом месте, потому что на улице Садовой находились и областная Госавтоинспекция, и дивизион отдела по регулированию уличного движения, а по улице Льва Толстого тогда уже ходил троллейбус», - рассказали в МКУ «Центр организации дорожного движения Самары».

Также в сети есть информация, что первый регулировщик появился в Самаре на перекрестке улиц Ленинградской и Фрунзе в 1932 году. Об этом есть заметка в одной из местных газет. Однако официального подтверждения нет. Не исключено, что на том месте был установлен предшественник светофора.

По данным Минтранса Самарской области, в 2026 году в регионе установят 37 современных светофоров. Они появятся на участках ремонта и капремонта дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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