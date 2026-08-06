Самарцы смогут пополнять счета через банкоматы других банков с октября

Пополнить таким способом можно только свой счет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарские банки с 1 октября 2026 года получат возможность подключать сервис cash-in, который позволит клиенту внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Подключение сервиса останется на усмотрение каждой кредитной организации. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сервис реализуют через Систему быстрых платежей. Пополнить таким способом можно только свой счет. Перевести деньги другому человеку не получится», – говорится в сообщении.

При пополнении счета через сторонний банкомат действуют лимиты: не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в день и 200 тысяч в месяц. Такая операция не считается переводом между счетами, поэтому на нее не распространяется бесплатный лимит в 30 миллионов рублей, а также лимиты бесплатных переводов другим людям. Банки, которые реализуют новый сервис, вправе брать плату за свои услуги в соответствии с договорами с клиентами.

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