В Самаре разработали готовые маршруты для прогулок с аудиогидом

Пользователи могут сами настроить свое путешествие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Самары теперь могут воспользоваться готовыми тематическими маршрутами для прогулок по городу. Они появились в Яндекс Картах. Каждый сопровождается описанием, фотографиями и аудиогидом. Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

«Искусственный интеллект анализирует наиболее интересные места, объединяет их в гармоничные тематические группы и генерируют увлекательный рассказ о каждом месте. Пользователи могут сами настроить свое путешествие, выбрав продолжительность, тематику и конкретный район», – рассказали в пресс-службе.

Так, доступно несколько вариантов: «Самара у воды: путешествие вдоль Волги», «Самара архитектурная: путешествие сквозь века» и «Многослойная Самара: искусство и история».

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