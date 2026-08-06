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НовостиОбщество6 августа 2026 7:24

В Самаре разработали готовые маршруты для прогулок с аудиогидом

Самарцы могут выбрать по картам три разных тематических маршрута для прогулок
Ирина СИНЕГУБОВА
Пользователи могут сами настроить свое путешествие.

Пользователи могут сами настроить свое путешествие.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Самары теперь могут воспользоваться готовыми тематическими маршрутами для прогулок по городу. Они появились в Яндекс Картах. Каждый сопровождается описанием, фотографиями и аудиогидом. Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

«Искусственный интеллект анализирует наиболее интересные места, объединяет их в гармоничные тематические группы и генерируют увлекательный рассказ о каждом месте. Пользователи могут сами настроить свое путешествие, выбрав продолжительность, тематику и конкретный район», – рассказали в пресс-службе.

Так, доступно несколько вариантов: «Самара у воды: путешествие вдоль Волги», «Самара архитектурная: путешествие сквозь века» и «Многослойная Самара: искусство и история».

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