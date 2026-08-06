Самарская целительница-иноагент Лада-Русь* получила второй приговор

Светлана Пеунова скрывается от следствия, поэтому приговор ей вынесли заочно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская целительница и борец с рептилоидами Светлана Лада-Русь* (Пеунова) получила второй приговор. Ее признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Установлено, что Светлану Ладу-Русь дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако она продолжила распространять в соцсети публикации без соответствующей пометки. А в 2024 и 2025 годах не предоставила в Минюст РФ отчеты о деятельности иноагента в сети Интернет.

Где сейчас находится Светлана Лада-Русь, точно неизвестно. Она скрывается от следствия. В связи с этим ей заочно назначили наказание в виде 8 лет колонии общего режима и штрафа в 250 тысяч рублей.

*Министерство юстиции РФ в 2023 году внесло Светлану Ладу-Русь в перечень иностранных агентов.

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