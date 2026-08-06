В Самарской области резко выросли зарплаты у ИТ-руководителей

По итогам семи месяцев медианная зарплата выросла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области заметно выросли зарплатные предложения у руководителей групп разработки – на 100 % (до 400 тысяч рублей), у сварщиков – на 91 % (до 239,1 тысяч рублей). В топ-10 также вошли кладовщики, директора по маркетингу, машинисты и другие. Самые высокие медианные зарплаты на вахтовых вакансиях: летом показатель достиг 168,6 тысяч рублей. Об этом сообщили в hh.ru.

«Компании активнее поднимают зарплаты для кандидатов без опыта – за год показатель вырос на 13 %, до 61,7 тысяч рублей. При этом востребованы и опытные сотрудники: у людей со стажем более шести лет медианная зарплата 114 тысяч рублей. Так бизнес привлекает и молодежь, и профессионалов», – говорится в сообщении.

По итогам семи месяцев медианная зарплата при полной занятости выросла на 10 %, до 70,1 тысяч рублей. В сегменте подработки она составила 168,4 тысяч рублей, при частичной занятости 52,6 тысяч рублей.

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