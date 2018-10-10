Фотогалереи
Фото дня - Самара

В Самаре - бабье лето. Но ненастье не за горами. Животные первые чувствуют приближение холодов - белки в самарских парках делают запасы на зиму

Фестиваль «Ожившие страницы истории» в Самаре восстановил события Гражданской войны

Синоптики обещают, что на следующей неделе в Самару придет золотая осень с теплой и сухой погодой

В самарском селе Бариновка есть единственная в нашей области ветряная мельница. Ее собираются разобрать и перевезти для реставрации в село Ширяево

В Самаре торжественно открыли новый Софийский собор

В Самаре выступает цирк знаменитой династии Запашных с программой "Марица и Дан Запашные"

17 сентября прошла торжественная инаугурация Дмитрия Азарова на должность губернатора Самарской области

В Самаре в сквере Мичурина установили новый светящийся артобъект "Трамвай"

В Самаре у парка им. Гагарина установили новые парковки для велосипедов

Самара отметила 432 года со дня своего основания. На набережной Волги прошли народные гулянья

В Самаре отметили День знаний. В школах города начался учебный год

Под Самарой проходит Ширяевская биеннале. В выходные на фестивале современного искусства прошло номадическое шоу

В выходные в Самаре прошел яркий и массовый велодевичник

В Самаре в Струковском парке началась подготовка к Фестивалю цветов 2018, который пройдет 25 августа

Чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих проходит в Самаре

В выходные самарцы и гости нашего региона просветлялись на фестивале самосовершенствования "Протока" на Мастрюковских озерах

В Самару прилетел самолет-амфибия

В Самаре прошел Фестиваль семейной рыбалки Радио КП
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет