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Фото дня - Самара

В Самаре на площади Куйбышева наряжают главную елку города.

В Самаре на набережной строят ледяной городок

В Самаре завершилась выставка оружия, захваченного нашими миротворцами у боевиков в Сирии.

В Самаре площадь Куйбышева готовят к встрече Нового 2019 года: устанавливают елки, собирают усадьбу Деда Мороза и заливают катки

26 ноября в Самаре прошел настоящий зимний снегопад. Для кого-то он стал напастью, создав 9-балльные пробки на дорогах. А кому-то был в радость.

Сильные морозы и остывающая Волга сделали свое дело: самарская набережная покрылась белым инеем. Осталось дождаться снега.

В Самаре наградили победительниц конкурса "Мисс самарская полиция - 2018"

В Самаре на площади Куйбышева 7 ноября 2018 года прошел Парад Памяти

В День народного единства в Самаре прошел городской забег

В Самаре проходит всероссийский фестиваль косплея Dragonfest

В самарском парке Металлургов открыли после реконструкции фонтан Царевна-лебедь
Новости 24
В Самаре сократили маршруты трех трамваев
Цепочка посредников: появились подробности задержания в Самаре начальника отдела ГСУ из-за взятки
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В Самаре двух девочек-подростков будут судить за покушение на сбыт наркотиков
Как вырастут тарифы на коммуналку для самарцев в 2019 году
Машины едут вплавь: в Самаре на пересечении Авроры и Мориса Тореза затопило дорогу
В Октябрьске женщина на «пятерке» сбила 16-летнюю девушку
В двух района Самары возможны перебои с холодной водой из-за ремонта водоводов
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В Самаре водители «Яндекс.Такси» будут помогать волонтерам искать пропавших людей
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В Самаре водитель Volkswagen, уходя от столкновения, сбил стоящую на тротуаре женщину