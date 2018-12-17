Фото дня - Самара

В Самаре на площади Куйбышева наряжают главную елку города.

В Самаре на набережной строят ледяной городок

В Самаре завершилась выставка оружия, захваченного нашими миротворцами у боевиков в Сирии.

В Самаре площадь Куйбышева готовят к встрече Нового 2019 года: устанавливают елки, собирают усадьбу Деда Мороза и заливают катки

26 ноября в Самаре прошел настоящий зимний снегопад. Для кого-то он стал напастью, создав 9-балльные пробки на дорогах. А кому-то был в радость.

Сильные морозы и остывающая Волга сделали свое дело: самарская набережная покрылась белым инеем. Осталось дождаться снега.

В Самаре наградили победительниц конкурса "Мисс самарская полиция - 2018"

В Самаре на площади Куйбышева 7 ноября 2018 года прошел Парад Памяти

В День народного единства в Самаре прошел городской забег

В Самаре проходит всероссийский фестиваль косплея Dragonfest

В самарском парке Металлургов открыли после реконструкции фонтан Царевна-лебедь