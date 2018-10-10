Фото дня - Самара

В Самаре - бабье лето. Но ненастье не за горами. Животные первые чувствуют приближение холодов - белки в самарских парках делают запасы на зиму
Фестиваль «Ожившие страницы истории» в Самаре восстановил события Гражданской войны
Синоптики обещают, что на следующей неделе в Самару придет золотая осень с теплой и сухой погодой
В самарском селе Бариновка есть единственная в нашей области ветряная мельница. Ее собираются разобрать и перевезти для реставрации в село Ширяево
В Самаре торжественно открыли новый Софийский собор
В Самаре выступает цирк знаменитой династии Запашных с программой "Марица и Дан Запашные"
17 сентября прошла торжественная инаугурация Дмитрия Азарова на должность губернатора Самарской области
В Самаре в сквере Мичурина установили новый светящийся артобъект "Трамвай"
В Самаре у парка им. Гагарина установили новые парковки для велосипедов
Самара отметила 432 года со дня своего основания. На набережной Волги прошли народные гулянья
В Самаре отметили День знаний. В школах города начался учебный год
Под Самарой проходит Ширяевская биеннале. В выходные на фестивале современного искусства прошло номадическое шоу
В выходные в Самаре прошел яркий и массовый велодевичник
В Самаре в Струковском парке началась подготовка к Фестивалю цветов 2018, который пройдет 25 августа
Чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих проходит в Самаре
В выходные самарцы и гости нашего региона просветлялись на фестивале самосовершенствования "Протока" на Мастрюковских озерах
В Самару прилетел самолет-амфибия
В Самаре прошел Фестиваль семейной рыбалки Радио КП