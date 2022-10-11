Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
21 октября 2022 6:08

Фотопроект "Жены героев" 2022

Уникальный проект, зародившийся на территории Самарской области, приобретает федеральный масштаб. Речь идет о выставке «Жены героев», инициаторами создания которой выступили женсовет 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира». Фотовыставка открылась в Самаре 2 сентября, а спустя месяц, 18 октября 2022 года, Дмитрий Азаров рассказал о ней президенту РФ Владимиру Путину. Губернатор подарил главе государства уникальный фотоальбом во время встречи в Кремле. Посмотрите все фото с выставки в нашей фотогалерее.
Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022

Фотопроект "Жены героев" 2022