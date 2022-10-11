21 октября 2022 6:08

Фотопроект "Жены героев" 2022

Уникальный проект, зародившийся на территории Самарской области, приобретает федеральный масштаб. Речь идет о выставке «Жены героев», инициаторами создания которой выступили женсовет 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира». Фотовыставка открылась в Самаре 2 сентября, а спустя месяц, 18 октября 2022 года, Дмитрий Азаров рассказал о ней президенту РФ Владимиру Путину. Губернатор подарил главе государства уникальный фотоальбом во время встречи в Кремле. Посмотрите все фото с выставки в нашей фотогалерее.