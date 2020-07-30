Накануне Дня железнодорожника говорим о том, кто в Самаре будет отмечать этот профессиональный праздник

30 Июль 2020 2020-07-30T15:10:26+03:00

Самара железнодорожная. Как преобразился город благодаря железной дороге и кто на ней работает 00:00 00:00

Первое воскресенье августа - это День железнодорожника. Вряд ли найдется хоть один человек, который хотя бы раз не воспользовался этим видом транспорта, хотя бы даже в пригородной электричке. Но обыватель видит в железной дороге лишь рельсы, поезда, станции и железнодорожные переезды. А о том, что на железной дороге трудятся сотни тысяч человек с самыми разными специальностями, знают, пожалуй, только сами железнодорожники.

Накануне профессионального праздника мы расскажем о самарских железнодорожниках, как они работают, где учатся своим специальностям и как устроена железная дорога. В этом нам поможет кандидат технических наук, декан факультета «Системы обеспечения движения поездов» Самарского Государственного Университета Путей Сообщения Александр Комолов.

О том, как устроена железная дорога и кто на ней работает, в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказал кандидат технических наук, декан факультета «Системы обеспечения движения поездов» Самарского Государственного Университета Путей СообщенияФото: Антон ЧЕРЕПОК

Но для начала небольшая историческая справка, когда же появилась железная дорога в России:

Самый первый русский паровоз двинулся по рельсам в 1833 году в уральском городе Нижнем Тагиле, где крепостные Ефим Алексеевич Черепанов и его сын Мирон построили на металлургическом заводе железную дорогу длиной 834 метра, по которой ходил паровоз, построенный самими Черепановыми.

Однако историки считают, что первой в России железной дорогой историки считают Царскосельский железнодорожный путь, который открыл был открыт 30 октября 1837 года.

Необходимость строительства разветвлённой железнодорожной сети по всей территории Российской империи стала особенно очевидной после поражения русской армии в Крымской войне 1854 года, во время которой из-за плохих дорог было невозможно быстро снабжать войска. Поэтому постройка новых железнодорожных линий оказалась в центре главных забот императора Александра II. По его указу началась прокладка стальных магистралей по целому ряду направлений, в том числе в сторону Нижнего Новгорода и Самары. Однако, несмотря на высочайшее покровительство этих работ, до берегов Волги в её среднем течении рельсы дошли только через 15 лет – в 1874 году.

12 октября 1874 года для грузового и пассажирского движения поездов открылся участок между Моршанском и Сызранью. Новая магистраль получила название Моршано-Сызранской, и именно с этого момента ведёт отсчёт своей истории Куйбышевская железная дорога. Ещё через месяц была сдана в эксплуатацию ветка от Сызрани до станции «Пристань на Волге».

Появление железной дороги сделало Самару промышленным центром

Вернемся в наши дни. Александр Александрович, давайте вместе со слушателями отправимся в путь, допустим, на электричке от вокзала, скажем, до Крутых ключей. Сколько человек и ведомств задействовано в таком, вроде бы, простом деле, как перевезти пассажиров несколько остановок?

- Действительно, простым это дело кажется лишь на первый взгляд. Пассажир, отправляясь в путешествие на электричке, даже не подозревает, что за отправлением и движением электропоезда следят десятки людей. Это поездной диспетчер, дежурный по станции, начальник станции, энергодиспетчер участка и многие другие. И еще - следует понимать, что поездка пассажира готовится задолго до отправления. Электропоезд комплексно готовится в рейс в моторвагонном депо, затем его принимает локомотивная бригада (машинист и помощник машиниста), на каждом остановочном пункте пригородный поезда встречает дежурный работник. В перевозке пригородных пассажиров задействованы различные дирекции РЖД, в том числе Дирекция моторвагонного подвижного состава, Дирекция управления движением, Дирекция тяги, Дирекция инфраструктуры.

На каждом участке следят за состоянием пути – сотрудники дистанций пути, за состоянием контактной сети – дистанции электроснабжения, за движением поезда дистанционно следит поездной диспетчер, который управляет сигналами на маршруте поезда. За состоянием и работоспособностью систем автоматики и телемеханики следят сотрудники дистанций автоматики, телемеханики и связи (СЦБ). Всех этих специалистов готовят отраслевые вузы, в том числе СамГУПС. Управляют поездом машинист и его помощник.

Специалисты всех служб готовятся в отраслевых вузах, в том числе и в Самаре в нашем Университете.

Раньше, например, электротехнический факультет так и назывался - ЭТФ. Но сейчас его название «Системы обеспечения движения поездов».

Да, действительно, я сам заканчивал ещё Электротехнический факультет, так он назывался ещё в 2008 году, но в связи с введением нового закона об образовании, несколько железнодорожных специальностей были объединены в одну, которая получила название “системы обеспечения движения поездов”. По названию специальности решили и факультет переименовать. Хотя, честно говоря, это название очень такое не говорящее и для многих многих обывателей, даже связанных с железнодорожной тематикой, оно оказалось не слишком понятным. Поэтому приходится очень долго и тщательно объяснять, что же такое “система обеспечения движения поездов”.

Я могу сказать на примере того, чему мы учим. Например у нас входит 3 специализации: это “Электроснабжение железных дорог” - железнодорожная энергетика.

“Автоматика и телемеханика” - то есть это те устройства, которые обеспечивают работу светофорной сигнализации, переездной сигнализации, стрелочных узлов их автоматический перевод.

“Связь на железнодорожном транспорте” - Она есть абсолютно везде. Любой поезд, любая станция может связаться непосредственно друг с другом для того чтобы передать какую-то важную информацию.

Когда мы говорим “Железнодорожник”, то у обывателя возникает образ тех, кого они видят на станции. То есть обходчики, машинисты. Но на самом деле все намного сложнее и специальностей намного больше.

На все вышеперечисленные рабочие профессии у нас в университете обучаются в качестве дополнительного образования для тех, кто хочет кроме инженерного образования получить рабочую профессию. Например в состав нашего университета также входит колледж железнодорожного транспорта, который тоже находится в городе Самара.

Кроме тех рабочих профессий, которые вы перечислили и которые являются на виду у пассажиров, конечно же, есть огромный объем работы, который не виден пассажиру. По последним статистическим данным, на РЖД работает около 800 тысяч человек и даже больше - это только лишь сама компания, а ведь есть ещё много дочерних и зависимых обществ. То есть, можно сказать, по размерам целая армия!

Александр Александрович, кроме вышеперечисленных служб, есть еще люди, которые строят железную дорогу, то есть самые настоящие строители, притом строители сложнейших объектов.

Всё верно. Да у нас есть специализация и специальность, которая называется “Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей” и там действительно учат строить железной дороги. С них, по большому счету, железная дорога и начинается! Притом это строительство очень сложное, ведь объекты железной дороги строят, так, чтобы они выдерживали многотонные нагрузки. Потому что железная дорога на самом деле - это только на 10% пассажирские перевозки. Основная работа железной дороги - перевозить грузы. Масса поезда может достигать десяти и более тысяч тонн. Железная дорога должна быть надежной и выдерживать самые разные нагрузки и условия - и сорокоградусные морозы и жару. Словом, железная дорога работает в тех условиях, которые в нашей необъятной родине существуют. Именно этому и учат в Самарском Университете Путей Сообщения.

Кстати, упомянув строительство мостов и тоннелей - каждый раз, когда вы, например, едете в на поезде в Москву, вы пересекаете Волгу по железнодорожному мосту, которому посвящена еще одна справка “Комсомольской правды”:

Связать центральные регионы Российской империи с Поволжьем и Южным Уралом было одной из главных задач страны. Поэтому в районе сёл Старые и Новые Костычи (ныне город Октябрьск) 17 августа 1876 года началось строительство железнодорожного моста через Волгу. Проект моста в кратчайшие сроки разработал крупнейший специалист того времени, профессор Петербургского института инженеров путей сообщения Николай Аполлонович Белелюбский. Уже 26 августа 1880 года этот мост, ставший в то время самым длинным в Европе, был открыт для движения поездов. В честь российского императора Александра II он тогда же был назван Александровским.

Мост через Волгу был построен в рекордные сроки

Вот мост был масштабным проектом, который вошел в историю. Сейчас наши железнодорожники делают что-то подобное?

По масштабным проектам, которые у нас сейчас даже в области будут развиваться, можно отметить такие как строительство железнодорожных путей на участке “Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти”. Здесь будет развиваться скоростное движение для того, чтобы можно было удобно и быстро доехать до нашего ближайшего международного аэропорта. Реализуется проект строительства железнодорожной ветки к экономической зоне Тольятти и эти проекты направлены на развитие Самарско-Тольяттинской агломерации.

В начале 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Инвестиционный проект по организации ускоренного железнодорожного сообщения был признан приоритетным и включён в перечень стратегических проектов Самарской области.

Уже в этом году начнётся проектирование железнодорожной ветки платформа Липяги – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти. Само обустройство путей под ускоренное железнодорожное сообщение начнётся в 2021 году. Строительные работы разделены на два этапа, на первом этапе перевозки будут осуществляться по существующим железнодорожным путям и без заезда в аэропорт Курумоч.

Первые пассажиры на электропоезде «Ласточка» по новому маршруту поедут в 2023 году. После модернизации пути и строительства новых объектов инфраструктуры время в поездке составит 1 час 29 минут (сегодня 2 часа 16 минут).

На втором этапе при участии аэропорта Курумоч планируется строительство необходимой инфраструктуры для заезда составов в аэропорт.

В Самарском Государственном Университете Путей Сообщения учат не только специалистов для железной дороги, но и другим специальностям

Вопрос по специальностям. Сколько лет нужно учиться, чтобы стать специалистом?

Вы очень правильно слово употребили слово “Специалист”. Мы готовим специалистов, в отличие от многих других образовательных программ, которые реализуются в вузах в стране в целом, которые, как мы знаем, перешли на “болонскую систему” - это бакалавриат - 4 года или с последующей возможностью последующего образования в магистратуре 2 года. Мы готовим специалистов, срок обучения по очной форме сохранился 5 лет, но за эти пять лет мы готовим человека, который уже точно сможет найти своё рабочее место после окончания ВУЗа на предприятиях железнодорожного транспорта. То есть никакого второго образования, так скажем, дополнительного получать не требуется. Таких специальностей в стране осталось немного, но они, как правило, самые такие тяжёлые, то есть связанные и с медициной и с информационной безопасностью и с каким-то специальностями, которые находятся в сфере безопасности государства.

Мы в этом числе и за 5 лет мы даем нашим обучающимся такой уровень профессиональной компетенции, который позволяет, кстати, находить себя не только в железнодорожном транспорте, но и в других отраслях экономики и народного хозяйства транспорте. Наши выпускники на самом деле очень много где встречаются и иногда удивляешься, насколько действительно широко можно потом применить свои навыки. Строители - это один из примеров, электроснабжение - другой пример. Ну и так же всем известно, так скажем, машинист локомотива, который, как притча во языцех почему-то ассоциируется с вузом, хотя на самом деле это рабочая профессия.

Самарский железнодорожный вокзал начала ХХ века

Сейчас не самая спокойная ситуация в экономике. На многих предприятиях проходят сокращения, пандемия коронавируса сильно ударила по многим сферам.

Все мы живем в условиях рыночной экономики и, соответственно, действительно кризисы случаются. Но они показывают, какие компании являются стабильными и нестабильными. В апреле, когда многие предприятия и общественного питания и вообще промышленности, уходили на вынужденный простой, железная дорога, несмотря на просадку в грузоперевозках, продолжала работать. И я, как представитель династии железнодорожников, во-первых, могу ответственно заявить - несмотря на трудности, массовых увольнений не было. А во-вторых, наш вуз ещё отличается во многом от других тем, что у нас огромный процент целевиков. То есть это абитуриенты, которые на этапе поступления в вуз заключают договор о целевом обучении с предприятиями ОАО РЖД и имеют юридические гарантии в виде договора о целевом обучении, что после окончания ВУЗа они получат гарантированные места в компании РЖД. Она имеет хороший пакет мер социальной поддержки в том числе и для молодых специалистов. Например, ипотека под 2% для молодых специалистов.

Мы привыкли, что у нашего города есть такие определения, как “Самара космическая” или “Самара купеческая” и даже “город-курорт”. Но на самом деле есть и “Самара железнодорожная”. Например, не все знают, что такой огромный район города, который мы привыкли называть “Безымянка”, тоже начался с железной дороги. Об этом мы подготовили небольшую историческую справку:

Первое упоминание о разъезде Безымянка было в смете на строительные работы Оренбургской железной дороги в 1884 году.

В 1903 году ветка от Оренбурга до Самары, в том числе и разъезд Безымянка, были присоединены к Самаро-Златоустовской железной дороги. Название «Безымянка» разъезд получил в связи с тем, что располагался в степи за пределами города Самара, а по соседству не было населённых пунктов или других географических ориентиров. При разъезде возник небольшой посёлок железнодорожников, который постепенно расширялся.

В 1943 году, в условиях Великой Отечественной войны, на дороге был электрифицирован для пригородных перевозок первый участок: Куйбышев – Безымянка. Дело в том, что жилого фонда возле эвакуированных заводов еще не было, а рабочие размещались в центре города (в районе старой Самары).

Электрички перевозили десятки тысяч людей намного быстрее, чем составы на паровой тяге.

Железнодорожная станция "Безымянка" во время Великой Отечественной Войны стала важнейшим стратегическим объектом

Логично, что и Самарский Государственный Университет Путей Сообщения тоже расположен на Безымянке!

Да, мы находимся на Безымянке, там есть у нас корпуса и общежития и все они находятся достаточно близко друг от друга, чтобы и студентам и преподавателям было комфортно перемещаться между ними. Есть собственный спорткомплекс, который имеет собственные плавательные бассейны, игровые залы, тренажерный зал. В котором, кстати, даже занимались участники Олимпийских игр от нашего университета. Там же находится и актовый зал, который был построен 5 лет назад.

Александр Александрович! Допустим, выпускник университета путей сообщения по каким-то причинам не устроился на железную дорогу. Насколько образование в СамГУПС позволяет реализовать себя в других сферах?

Думаю, без работы он точно не останется! У нас есть те же программы бакалавриата и программы магистратуры. Например, сейчас один из “локомотивов” экономики - это цифровые специальности, это информационные системы, информатика, вычислительная техника.

В нашем вузе, единственном в регионе, есть направление подготовки “Мехатроника, робототехника”, на которую нас в этом году есть бюджетные места. И там мы учим ребят профессии будущего. Есть электроэнергетика, электротехника - именно наши выпускники потом работают в нашем самарском ТТУ, и в метрополитене.

У нас есть специальность, связанная с техносферной безопасностью, это уже бакалавриат, 4 года обучения, и также у нас есть блок экономических специальностей - экономика и бухучёт, экономика предприятий, финансы и кредит, есть направление менеджмента, связанное с логистикой и есть интересное направление “Управление персоналом” - как команду создать сплоченную единомышленников.

Вот так от Безымянки мы перешли к специальностям, но у нас в беседе так получается, что какого района ни коснись, там оказывается университет путей сообщения!

Я хотел бы ещё напомнить слушателям, что еще один знаменитый посёлок города - Зубчаниновка, который тоже был основан железнодорожниками и там, на улице Литвинова, есть потрясающий музей подвижного состава. И который еще и является полноценной образовательной площадкой.

Да, всё верно! На территории ВУЗа есть железнодорожный музей, он принадлежит ОАО РЖД. Кстати, совсем скоро музею исполнится 10 лет. Мы регулярно проводили на территории музея ночь открытых дверей, когда ночью можно было одновременно посетить и музей и вуз. У нас есть уникальный среди наших отраслевых вузов полигон, на балансе университета находится подвижной состав находящийся в ангаре, железнодорожные пути со стрелочными переводами, которые студенты в ходе своего обучения изучают.

Самарский железнодорожный музей. Фото СамГУПС

Александр, сейчас идёт приемная кампания!

Всё верно. Самая интересная приемная кампания за всю историю, наверное, уже современной России!

Сейчас мы принимаем документы и дистанционно через сайт, на главном сайте есть специальная страница. У нас есть также и очный прием. То есть уже можно подать документы по сети в приемную комиссию по адресу: первый Безымянный переулок дом 16. Мы ведем прием по предварительной записи, соблюдаем все меры предосторожности. Мы видим интерес к определенным специальностям и также мы предлагаем заключать договор о целевом обучении, о чём я уже раньше говорил. Но хоть мы и называемся “Самарский университет путей сообщения”, но на самом деле наши филиалы находятся в Нижнем Новгороде, в Оренбурге, Саратове. Ещё города - Киров, Казань, Уфа, Ртищево, Алатырь. Это всё наши филиалы. Мы на самом деле такой масштабный вуз поволжского региона!

Спасибо, Александр! Сегодня, в программе “Городская среда” мы говорили о Самаре железнодорожной. Поводом для этого стал профессиональный праздник, День железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.

О том, кто работает на железной дороге и каким специальностям учат в Самарском Государственном Университете Путей Сообщения, нам рассказал кандидат технических наук, декан факультета «Системы обеспечения движения поездов» Самарского Государственного Университета Путей Сообщения Александр Комолов.