2020-08-26T16:59:53+03:00
Городская среда
Антон ЧЕРЕПОК

Эклектика, ЖКХ-арт и дефицит современного искусства. Говорим о визуальном коде Самары

Юлия Василенко и Андрей Люблинский в студии радио "Комсомольская правда - Самара"Юлия Василенко и Андрей Люблинский в студии радио "Комсомольская правда - Самара"Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

В студии со-основательница творческого объединения АРТМОССФЕРА, куратор паблик-арт-программы «Волгафеста» Юлия Василенко и дизайнер, художник, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Люблинский

Визуальный код Самары с точки зрения художника Андрея Люблинского и со-основательницы творческого объединения АРТМОССФЕРА Юлии Василенко

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 43.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (846) 379-39-39+7 (927) 790-09-60
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Стало известно, почему самолет Самара — Сургут вынужденно сел в Уфе
В Самаре двум домам на улице Победы присвоили статус памятников архитектуры
Для начинающих предпринимателей пройдет встреча с совладельцем магазина необычных подарков «Всё другое» — Александрой Артёмовой
В Самарской области разрешили открыть аттракционы и детские игровые комнаты
Самозанятым Самарского региона раскроют все секреты интернет-маркетинга.
Перекрытие Ново-Садовой в Самаре: как будут ходить трамваи до конца августа
Ковид не отступает: в Самарской области за сутки выявили 75 новых больных коронавирусом
Самолет из Самары из-за технической неисправности не сможет приземлиться в Сургуте
В Самаре пожилой мужчина погиб при пожаре в квартире на проспекте Ленина
Викторина «КиноЛогика»: отгадывай названия фильмов и получай призы от «Ростелекома»!
В центре Самары восстановили уникальную подстанцию в стиле модерн
В Самаре «Гранта» вылетела на газон после столкновения с иномаркой
Самарская область лидирует по числу площадок для "Диктанта Победы"
В Самаре любители порисовать на стенах начали воровать уличные видеокамеры
В Самаре до конца лета закрыли проезд по Карбышева и Советской Армии
В Самаре закрыли Струковский сад
Осенью между Самарой и Уфой запустят новый рейс
Туристы из Самары решили покататься на вездеходе в Коми и попали в беду
В Самаре военный не пожелал расплатиться за поездку и жестоко убил таксиста
В Тольятти пропал 9-летний мальчик с рюкзаком
ВолгаФест-2020 в Самаре: организаторы рассказали, что ждать на выходных