Эклектика, ЖКХ-арт и дефицит современного искусства. Говорим о визуальном коде Самары
Юлия Василенко и Андрей Люблинский в студии радио "Комсомольская правда - Самара"Фото: Вера ЦЫГАНКОВА
В студии со-основательница творческого объединения АРТМОССФЕРА, куратор паблик-арт-программы «Волгафеста» Юлия Василенко и дизайнер, художник, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Люблинский
Визуальный код Самары с точки зрения художника Андрея Люблинского и со-основательницы творческого объединения АРТМОССФЕРА Юлии Василенко
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