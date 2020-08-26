2020-08-27T13:18:13+03:00
Тема дня-Самара
Вера ЦЫГАНКОВА

Антитеррористическая операция на Рощинском полигоне и 8 тысяч порций армейской каши: чем поразит форум «Армия 2020» в этом году

Форум пройдет с 27 по 29 августа Фото: пресс-служба ЦВОФорум пройдет с 27 по 29 августа Фото: пресс-служба ЦВО

В этом году Международный военно-технический форум «Армия 2020» пройдет масштабнее, чем раньше: еще больше техники, больше площадок, новые технологии и уникальные исторические реконструкции

Антитеррористическая операция на Рощинском полигоне и 8 тысяч порций армейской каши: чем поразит форум "Армия 2020" в этом году"

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