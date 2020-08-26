Антитеррористическая операция на Рощинском полигоне и 8 тысяч порций армейской каши: чем поразит форум «Армия 2020» в этом году
Форум пройдет с 27 по 29 августа Фото: пресс-служба ЦВО
В этом году Международный военно-технический форум «Армия 2020» пройдет масштабнее, чем раньше: еще больше техники, больше площадок, новые технологии и уникальные исторические реконструкции
Антитеррористическая операция на Рощинском полигоне и 8 тысяч порций армейской каши: чем поразит форум "Армия 2020" в этом году"
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