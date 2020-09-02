Сине-зеленые водоросли, обмеления и неожиданные паводки. Что происходит с Волгой?
В 2019 году Волга сильно обмелела, но все последствия такого падения уровня воды оценить до сих пор невозможноФото: Яков КНЯЗЕВ
Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем великой русской реки, ее проблемах и том, как она устроена вместе с руководителем экологических исследований Самарского федерального исследовательского центра РАН Сергеем Саксоновым
Что случилось с Волгой? О проблемах великой реки рассказывает руководитель экологических исследований Самарского федерального исследовательского центра РАН Сергеей Саксонов
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