2020-09-02T17:16:16+03:00
Городская среда
Антон ЧЕРЕПОК

Сине-зеленые водоросли, обмеления и неожиданные паводки. Что происходит с Волгой?

В 2019 году Волга сильно обмелела, но все последствия такого падения уровня воды оценить до сих пор невозможноВ 2019 году Волга сильно обмелела, но все последствия такого падения уровня воды оценить до сих пор невозможноФото: Яков КНЯЗЕВ

Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем великой русской реки, ее проблемах и том, как она устроена вместе с руководителем экологических исследований Самарского федерального исследовательского центра РАН Сергеем Саксоновым

Что случилось с Волгой? О проблемах великой реки рассказывает руководитель экологических исследований Самарского федерального исследовательского центра РАН Сергеей Саксонов

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