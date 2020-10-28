28 Окт. 2020 2020-10-28T14:02:40+03:00

О том, какая модель управления предприятием оказалась наиболее эффективна в нынешнее время, мы поговорили в эфире радио "Комсомольская правда " с директором по персоналу компании Faurecia Марией Мордашко Фото: Антон ЧЕРЕПОК

“Без сокращений”. Международная компания Faurecia (Форесия) с производством в Тольятти находит собственные решения даже в непростое время 00:00 00:00

2020 год стал настоящим испытательным полигоном для бизнеса. Многие предприятия либо прекратили свою деятельность, либо очень серьезно сократили свои издержки и оптимизировали работу. К сожалению, за такими формулировками зачастую кроется сокращение персонала, либо пересмотр условий труда.

Однако есть компании, которые нашли собственные решения в это непростое время и, в отличие от многих, привлекают новых специалистов в свои ряды.

О том, какая модель управления предприятием оказалась наиболее эффективна, мы поговорили с директором по персоналу компании Faurecia Марией Мордашко.

- Мария, компания Форесия - один из мировых лидеров по производству автокомпонентов, но широкому кругу практически неизвестна.

- Да, действительно, мы не очень активно представлены на внешнем рынке, но нас очень хорошо знают те люди, которые работают в автомобильной промышленности. Если немного сказать о Форесии в цифрах, то эта компания была основана в 1914 году и занимается производством автокомпонентов. Компания начиналась с того, что производила сиденья для трамваев и для парижского метро, а затем развивала технологии, которые позволили производить в том числе автомобильные кресла для крупнейших мировых автопроизводителей. На сегодня в Форесии работают 115 000 человек в 37 странах на 300 площадках по всему миру.

Особенность Тольятти в том, что здесь живут люди, которые понимают, что такое производство автомобилей и производство автокомпонентов

- И компания постоянно набирает новых работников?

- Да, мы постоянно находимся в поиске людей. В глобальном масштабе на уровне всей корпорации мы ежегодно нанимаем 1700 человек, в том числе и в России. У нас, конечно, пользуются популярностью рабочие профессии, в первую очередь операторы, сварщики, швеи на уровне инженерно-технических работников. Мы очень часто ищем инженеров для всех видов направлений, но также востребованы специалисты по продажам, и здесь у нас есть особая специфика, потому что мы не похожи на другие отрасли. Мы испытываем нехватку тех людей, которые бы были успешны в нашей действительности. И, конечно, это бухгалтеры, потому что наш бухгалтерский центр в России находится в Тольятти. Поэтому мы всегда рады приветствовать бухгалтеров, которым интересно расти. Они, кстати, не задерживаются на своих должностях и быстро перемещаются дальше внутри компании. Кроме того, еще одна важная специальность - это финансисты, которые помогают развитию нашего предприятия.

- В чем особенность Тольятти и почему Форесия разместила свой центральный офис в России именно здесь?

- Вообще, мы представлены во всех городах, где есть автопроизводство. Это Санкт-Петербург и Ленинградская область, это Калуга, Нижний Новгород и другие регионы. Нам необязательно производить продукцию именно там, для этого существует развитая сеть логистики. Но особенность Тольятти в том, что здесь живут люди, которые понимают, что такое производство автомобилей и производство автокомпонентов. Честно вам скажу, не составляло труда найти специалистов в первые годы запуска производства.

- В международных компаниях очень высокие и строгие требования к уровню компетенции своих сотрудников. Но до недавних пор бытовало мнение, что в России большой дефицит кадров с такими навыками.

На протяжении 9 лет, которые я работаю в Форесии, мы активно продвигаем наш российский дивизион на международном рынке и часто оказываемся в топ-1 или в топ-5 стран среди дивизионов со всего мира по выполнению различных показателей. А мы представлены в 37 странах! Это часто за счет того, что у нас работают действительно крутые специалисты. Я благодарна тем людям, которые у нас работают. Они делают что-то невероятное - они из любого невозможного делают возможное!

Предприятия компании представлены во всех городах, где есть автопроизводство. Это Санкт-Петербург и Ленинградская область, это Калуга, Нижний Новгород и другие регионы

- Тем не менее, чтобы устроиться в вашу компанию, нужно соответствовать определенным требованиям?

- Конечно, мы в первую очередь все равно смотрим на технические знания. Важно, чтобы человек понимал основы продукта, например, или процесса. Тем не менее я повторюсь, у нас в России прекрасное образование. и плюс у нас есть Корпоративный Университет, есть очень много продуктов, которые можно изучить самостоятельно через онлайн-платформу.

- Сегодня молодые сотрудники все реже соглашаются работать в компаниях, где человек - это больше рабочая единица, которая выполняет определенный объем одной и той же работы. Им хочется иметь возможность влиять на развитие компании и необходимо чувствовать, что их труд заметен.

- У меня есть такие интересные случаи из жизни, когда приходили кандидаты на собеседование с генеральным директором по России. Я их приводила в офис, просила подождать и говорила: «Вот там мужчина в халате - он генеральный директор. Сейчас он освободится и с вами поговорит!»

Они крайне удивлялись, почему он сидит в центре опен-спейс, общего большого рабочего пространства, и у него нет отдельного кабинета! Вот так просто можно подойти к генеральному директору и задать любой вопрос. Вы можете запросто подойти к нему во время обеда и пообедать с ним, обсудить животрепещущие вопросы и при этом не важно, кто ты - оператор или сотрудник офиса.

В Форесии действует правило четырех уровней. У любого сотрудника всего 4 шага до ТОП - человека, который влияет на всё. Благодаря этой системе легко подойти и общаться

- В международных компаниях несколько иное понятие субординации, и для нас не всегда привычно обращение даже просто по имени. А вы рассказываете, что между директором и обычным работником практически нет дистанции. Насколько тяжело новичкам перестроиться на такой стиль общения после работы на наших привычных и громоздких предприятиях?

- Предполагаю, что в таких компаниях просто много уровней. То есть там есть руководитель, у него может быть ассистент, у него может быть несколько заместителей и далее могут быть руководители по направлениям, и у них есть заместители, и так далее. То есть, понимаете, сколько шагов необходимо сделать при принятии того или иного решения? У нас есть правило четырех уровней. То есть фактически у любого сотрудника всего 4 шага до ТОП - человека, который влияет на все. Благодаря этой системе легко подойти и общаться.

- То есть, если человек активный, если он проявляет себя, то и заметить его намного проще?

- Абсолютно верно. У нас любой человек может стать членом исполнительного комитета Форесии, а это 115 000 человек, 37 стран, 300 площадок во всем мире! Почему? Потому что вся система прозрачна. Каждый сотрудник четко понимает, что ему необходимо, чтобы пойти на следующий уровень, и, соответственно, легко может выстроить свою систему развития, потому что все доступно. У нас есть прекрасный портал, это социальная сеть внутри корпорации, там даже можно заказывать виртуальные план-туры. Это заводские туры на любом заводе мира, чтобы посмотреть, как у них выглядит процесс. У меня есть веселая история: Я поехала на воркшоп в Германию, где мы знакомились с нашим производством. Мы заходим на участок, где на сиденье надевается обивка, и я слышу русскую речь и понимаю: там работают такие же наши соотечественники и там точно такой же процесс. Для меня, конечно, это было именно таким ощущением, что мы единое пространство огромной компании.

В глобальном масштабе на уровне всей корпорации Faurecia ежегодно нанимает 1700 человек, в том числе и в РоссииФото: Антон ЧЕРЕПОК

- Вы упомянули другие страны и напрашивается вывод, что внутри компании развита сеть обмена опытом и сотрудники могут повышать квалификацию за границей?

- Одним из наших конкурентных преимуществ является то, что компания не рассматривает вопросы получения визы или разрешение на работу как препятствие. Потому что часто международная карьера бывает невозможна из-за долгих процессов оформления документов. Хотя для обмена опытом ездить друг к другу не столь эффективно, у нас везде единые стандарты. А вот повышение квалификации - да, у нас это действует на постоянной основе. У нас есть Корпоративный Университет Форесии, его центр находится в Париже. У нас есть обязательные программы по лидерству, и, конечно же, университет часто собирает группы для очного обучения, чтобы познакомить людей и повысить их компетенции.

Нужно пояснить: понятие «лидер» не означает, что человек становится главнее других. Это означает, что каждый является лидером на своем собственном рабочем месте.

Форесия активно продвигает российский дивизион на международном рынке

- При подборе персонала случаются досадные ошибки, когда человек - настоящий профессионал в своем деле, но не умеет себя преподнести на собеседовании. В итоге компания упускает ценного сотрудника. Как Форесия решает эту проблему?

Да, интересный вопрос! В своё время я работала на разных предприятиях и были разные подходы. И это было очень актуальной темой - как же понять, что этот сотрудник именно наш? Использовались разные тесты, использовались какие-то воркшопы, чтобы посмотреть как люди ведут себя в разных ситуациях, использовалось так называемое “стресс-интервью”.

- Да, интересный вопрос! В свое время я работала на разных предприятиях, были разные подходы. И это было очень актуальной темой - как же понять, что этот сотрудник именно наш? Использовались разные тесты, использовались какие-то воркшопы, чтобы посмотреть, как люди ведут себя в разных ситуациях, использовалось так называемое «стресс-интервью».

Но когда я пришла в Форесию, то открыла для себя простой способ. У нас есть простая и совершенная технология проведения собеседования, согласно которой мы четко понимаем - это наш сотрудник или нет. Конечно, рассказать в двух словах будет сложно, потому что это однодневный обучающий вебинар или семинар для руководителей, которые нанимают сотрудников. Есть такие механизмы, которые позволяют делать меньше ошибок.

Мария Мордашко: "Понятие “лидер” не означает, что человек становится главнее других. Это означает, что каждый является лидером на своем собственном рабочем месте"Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Сегодня очень важно, чтобы на предприятии была не только достойная зарплата, но и какие-то социальные пакеты. Как обстоит дело с этим в Форесии?

- Мы уже поговорили о том, что наша система нацелена на обучение и повышение своих навыков. С зарплатой и соцпакетом мы больше придерживаемся золотой середины - у нас традиционно есть три параметра, которые всегда присутствуют. Это дополнительное медицинское страхование для всех категорий сотрудников, страхование от несчастных случаев и материальная помощь. Здесь мы взяли три направления - при рождении детей, при их поступлении в первый класс, чтобы не делать просто подарки, а чтобы люди сами могли что-то купить. И когда, например, нас покидают близкие. В таких случаях мы поддерживаем наших сотрудников, и, конечно, бывают форс-мажоры в жизни. Ну так произошло, вот что-то случилось. Мы помогаем нашим сотрудникам пережить такие события.

Конечно, у нас есть питание для разных категорий людей, есть доставка, что тоже удобно, не надо искать способы, как добраться до работы. И мы за то, чтобы активно развивать комьюнити через различные корпоративные мероприятия. Причем это не просто корпоративы, это и спортивные мероприятия. Мы поддерживаем сотрудников, которые бегают, участвуют в разных челленджах, мы помогаем, болеем за них!

- Хорошая перспектива, чтобы переехать в Тольятти!

Конечно! Более того, сообщу по секрету, что сейчас мы планируем отправить несколько сотрудников из Тольятти в Германию, так что с Форесией вы действительно открываете для себя не только возможность проявить себя в профессии, но и открыть мир!