2018-10-17T14:21:45+03:00
Люди дела - Самара

Вехи истории Российских железных дорог: Мост Императорский и мост Бельский - творения Николая Белелюбского

Слева направо: Императорский мост через Волгу в Ульяновске и Бельский мост под Уфой на реке БелаяСлева направо: Императорский мост через Волгу в Ульяновске и Бельский мост под Уфой на реке БелаяФото: Wikimapia.org

Отмечая в 2018 году свое 15-летие, крупнейшая компания страны вспоминает о славном прошлом, рассказывает о дне сегодняшнем и планирует завтрашний. Куйбышевская железная дорога – подразделение ОАО «РЖД» с богатой историей

Вехи истории Российских железных дорог - Мост Императорский и мост Бельский - творения Николая Белелюбского

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 11.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (846) 379-39-39+7 (927) 790-09-60
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24