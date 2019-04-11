2019-04-11T18:40:36+03:00
У нас на районе. Самара
Вера ЦЫГАНКОВА

Субботники - это гражданский долг, добровольно-принудительная работа или обязанность УК и ТСЖ?

После зимы Самаре точно нужна генеральная уборкаПосле зимы Самаре точно нужна генеральная уборкаФото: Антон ЧЕРЕПОК

Кто должен делать город чистым? И повторит ли Самара опыт преображения прошлого года (перед ЧМ-2018). В студии - представитель городского департамента благоустройства Виктор Ненашев и заместитель Главы Октябрьского района Богдан Корчуганов.

Субботники - это гражданский долг, добровольно-принудительная работа или обязанность УК и ТСЖ?

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 32.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (846) 379-39-39+7 (927) 790-09-60
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Самарские братья-рапиристы завоевали «золото» на первенстве мира по фехтованию
В выходные в Самарской области похолодает и пойдет дождь
Бизнесмену Сергею Шатило и экс-замглавы минздрава Самарской области грозит по 4 года колонии за сговор
Никто не пострадал: в полиции сообщили подробности ДТП на Тухачевского в Самаре с участием 7 машин
Сказочный город Ростов Великий и музей-усадьба Николая Некрасова: самарцев зовут в круиз до Ярославля
В Самарской области в перевернувшейся в озеро машине нашли мертвого мужчину
В Самаре замдиректора резинотехнического завода пойдет под суд за коммерческий подкуп
В Самарской области возобновят работу консультативные пункты и «горячие линии» по вопросам весеннего призыва
Ушел из жизни директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев
Горожан просят поддержать проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов», которые претендуют на нью-йоркскую премию
В «КП-Самара» пройдет пресс-конференция, посвященная переходу на электронный документооборот по регистрации и реорганизации бизнеса
В Тольятти спасли 20-летнего парня, который пытался спрыгнуть с крыши недостроя
«Передавайте привет инопланетянам»: жители Самары записали видеопоздравление Олегу Кононенко с Днем космонавтики
Житель Самары догнал на машине похитителей шкафа и заставил вернуть его на место