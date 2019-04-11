Субботники - это гражданский долг, добровольно-принудительная работа или обязанность УК и ТСЖ?
После зимы Самаре точно нужна генеральная уборкаФото: Антон ЧЕРЕПОК
Кто должен делать город чистым? И повторит ли Самара опыт преображения прошлого года (перед ЧМ-2018). В студии - представитель городского департамента благоустройства Виктор Ненашев и заместитель Главы Октябрьского района Богдан Корчуганов.
Субботники - это гражданский долг, добровольно-принудительная работа или обязанность УК и ТСЖ?
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